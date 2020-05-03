Игорь Шалимов: «Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги. Ради чего вам помогать?»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов опубликовал новое видео в Instagram. 51-летний российский специалист обратился к подписчикам в связи с наступающим финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас прошелся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Не знаю, те, кто реально делают важные вещи для нас с вами. Они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте, начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что? — сказал Шалимов на видео.

По последним данным Worldometers на 3 мая, всего выявлен 3 520 889 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 246 282 человека, выздоровело — 1 136 992.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 3 мая всего зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.