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Малафеев — о тренерской работе: «Не лежит моя душа к этому»

Вячеслав Малафеев заявил, что ему неинтересна тренерская работа
10:43
Вячеслав Малафеев. Фото ТАСС Сторис Вячеслава Малафеева. Фото Instagram
Вячеслав Малафеев. Фото ТАСС
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в сторис в Instagram ответил на вопрос о возможной тренерской карьере.

«Очень много вопросов про тренерскую карьеру. Я не хочу быть тренером вообще. Не лежит моя душа к этой работе. Безусловно, я рад тренировать и передавать свой опыт своему сыну, который пошел по моим вратарским стопам, но это мой максимум», — написал Малафеев.

Экс-голкипер всю свою карьеру провел в «Зените», в составе которого четырежды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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