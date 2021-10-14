Малафеев — о тренерской работе: «Не лежит моя душа к этому»
Вячеслав Малафеев заявил, что ему неинтересна тренерская работа
10:43
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в сторис в Instagram ответил на вопрос о возможной тренерской карьере.
«Очень много вопросов про тренерскую карьеру. Я не хочу быть тренером вообще. Не лежит моя душа к этой работе. Безусловно, я рад тренировать и передавать свой опыт своему сыну, который пошел по моим вратарским стопам, но это мой максимум», — написал Малафеев.
Экс-голкипер всю свою карьеру провел в «Зените», в составе которого четырежды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
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