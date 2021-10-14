Малафеев рассказал, куда мог уйти из «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Малафеев в сторис в Instagram рассказал, какие клубы с ним связывались во время его игры за петербургскую команду.

«Когда играли за «Зенит», были ли предложения от других клубов и был ли реальный шанс уйти? «Вильярреал», «Байер» и даже «Спартак», — написал Малафеев.

Экс-голкипер всю свою карьеру провел в «Зените», в составе которого четырежды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.