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Малафеев рассказал, куда мог уйти из «Зенита»

Малафеев рассказал, какие клубы с ним связывались во время его игры за «Зенит»
10:26
Сторис Вячеслава Малафеева. Фото Instagram
Сторис Вячеслава Малафеева. Фото Instagram
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Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Малафеев в сторис в Instagram рассказал, какие клубы с ним связывались во время его игры за петербургскую команду.

«Когда играли за «Зенит», были ли предложения от других клубов и был ли реальный шанс уйти? «Вильярреал», «Байер» и даже «Спартак», — написал Малафеев.

Экс-голкипер всю свою карьеру провел в «Зените», в составе которого четырежды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Сторис Вячеслава Малафеева. Фото Instagram
Сторис Вячеслава Малафеева. Фото Instagram

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Виктория Кравченко все материалы автора

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