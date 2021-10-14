ЦСКА поздравил бывшего форварда команды Мусу с 29-летием

ЦСКА поздравил бывшего нападающего команды Ахмеда Мусу с днем рождения.

«Поздравляем с днем рождения нигерийского нападающего Ахмеда Мусу! 3-кратному чемпиону России в составе ЦСКА исполняется 29 лет», — говорится в публикации в официальном Twitter красно-синих.

Поздравляем с днём рождения нигерийского нападающего Ахмеда Мусу! 3-кратному чемпиону России в составе #ЦСКА исполняется 29 лет ??? pic.twitter.com/WxLwpaeb2U — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 14, 2021

Муса выступал за ЦСКА в период с января 2012 года по июль 2016 года, после чего перешел в «Лестер». Позднее, в январе 2018 года армейцы арендовали форварда у английского клуба до конца сезона-2017/18. На счету нигерийца 61 гол и 33 результативные передачи в 184 матчах за московскую команду.

В данный момент Муса выступает за турецкий «Карагюмрюк», он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду в нынешнем сезоне.