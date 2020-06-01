Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, два с половиной года занимавший в клубе должность заместителя спортивного директора, рассказал о конфликте с Артемом Дзюбой.

— Дзюба жестко прошелся по вам в интервью. Теперь хочется послушать вашу версию.

— Давайте обсудим последовательность высказываний Дзюбы. Он говорит, будто я принял решение, чтобы его в «Зените» не было. Абсурд! Я только-только приступил к работе в клубе — и что, первым делом побежал к главному тренеру или президенту с предложением убрать Дзюбу?

— Едва ли.

— Ни я, ни другие руководители не виноваты, что он не нашел общего языка с Манчини. Вот Семак подобрал к Дзюбе ключик — и тот хорошо играет, забивает, отдает. С итальянцем контакта не получилось. И мне сказали: «Раз Манчини он не нужен, ищи ему команду».

— Отыскали?

— Да, за границей. С точки зрения игровой практики варианты были неплохие, но Дзюба их сразу отмел.

— Что за варианты?

— Греция, Турция... Из топ-5 интереса к нему не было. Там мало кто хочет брать футболиста в аренду на четыре месяца. Разве что с правом выкупа — но цена будет явно занижена. «Зенит» это не устраивало. В РПЛ усиливать конкурентов мы не собирались, а остальные клубы зарплату Дзюбы потянуть не могли. В конце концов уехал в тульский «Арсенал».

— Вас потом попрекнул — дескать, в беседе с ним несколько раз произнесли: «Мы не можем тебя отпустить». Речь шла об «Арсенале»?

— Да не говорил я этого! Я же не хозяин клуба, чтобы такими словами разбрасываться. Наоборот, в мою задачу входило побыстрее трудоустроить игрока, именно я вел переговоры с «Арсеналом». Они затянулись, потому что нужно было учитывать интересы и футболиста, и двух клубов. Дальше Дзюба заявил: «У нас произошел резкий разговор, конфликт...»

— Тоже не было?

— Конечно, нет! Какой конфликт? Откуда вообще это взял? Да мы говорили-то по телефону раза три. Я рассказывал, какие есть варианты, обсуждали организационные нюансы. В остальном общение шло через его представителя. Пусть Дзюба воспроизведет наш диалог, люди прочитают и оценят — омерзительно это было или нет.

— Да-да, в том же интервью Дзюбы прозвучала фраза: «Малафеев пытался меня спровоцировать, разговаривал омерзительно...»

— Вот для чего мне его провоцировать? В чем выгода? У нас всегда были нормальные отношения. Вместе за «Зенит» играли, в раздевалке сидели рядом, он был клиентом моего агентства недвижимости... Какая к Дзюбе может быть неприязнь? Очень странные у него умозаключения.

— В ноябре 2018-го перед матчем с «Ахматом», когда вы обходили футболистов в тоннеле, Дзюба руку вам не пожал.

— Я не знаю, почему он так себя повел. Если у тебя есть конкретные претензии — выскажи в лицо. Как мужик. Позвони, назначь встречу, потолкуем. Может, даже подеремся, ничего страшного. А он... Похоже, просто сказать нечего, нет никаких аргументов. Только интервью раздавал, которые били по моей репутации.

— Что мешало ответить?

— Хотелось. Но сотрудник клуба не имеет права вступать с футболистом в публичную перепалку. Приходилось сдерживаться. Дзюбу такое поведение, мягко говоря, не красит. Это то же самое, как если б я позвал его в зал, предложил побоксировать — и связал бы ему руки.

— После «Ахмата» поговорить пытались?

— Я-то от него скрывался, никуда не убегал. Виделись пару раз — он меня игнорировал. Даже не здоровался. Ну а то, что ляпнул в недавнем интервью Тине Канделаки...

— У меня и это записано. Вот, цитирую: «С товарищем Малафеевым не хочу иметь ничего общего, и никому не советую».

— Дзюба работал с нашим агентством. Через нас арендовал квартиру на Крестовском острове, помогали ему с приобретением жилья в Москве, оказывали юридическое сопровождение. И в Питере варианты подбирали, когда он пожелал в недвижимость инвестировать. Дзюбу все устраивало, благодарил. И вдруг такое заявление... Вот что это? А главное, какое отношение мой бизнес имеет к тому, что Манчини выпроводил его из команды? (Александр Кружков)