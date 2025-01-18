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Колосков: «В РПЛ нет игроков, которые могут за 50 миллионов уехать в Европу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что в РПЛ нет игроков, которых можно продать в европейские клубы за 50 миллионов евро.

«Конечно, в РПЛ нет игроков, которые могут за 50 миллионов уехать в Европу. В прессе мелькают две-три фамилии тех, кто может теоретически уехать в топ-лиги, но они называются с прицелом на будущее. Говорят про Глушенкова и Батракова. Но им надо добавить в атлетизме. С этим у наших игроков есть определенные проблемы.

В Европе надо играть по 70 матчей в году. Там будет тяжело заявить о себе с нашими кондициями. Если российский футболист хочет где-то поиграть, ему надо готовиться к этому самостоятельно. Он должен понимать свои недостатки и слабые места», — цитирует Metaratings.ru Колоскова.

В этом сезоне 25-летний Глушенков в 10 матчах РПЛ за «Зенит» забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи, а 19-летний Батраков в 17 матчах за «Локомотив» забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Батраков
Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
Максим Глушенков
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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