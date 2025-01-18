Источник: Дани Фернандес близок к уходу из «Химок»

Защитник «Химок» Дани Фернандес может покинуть клуб, сообщает Legalbet.

По информации источника, высока вероятность, что 27-летний испанец расторгнет контракт с подмосковной команды.

Фернандес перешел в «Химки» из испанского «Расинга» в июле прошлого года. В текущем сезон он провел 16 матчей, отличившись двумя результативными передачами.