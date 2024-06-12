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Чанов: «Думаю, Латышонок сможет побороться за статус первого вратаря «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

«Трансфер Латышонка в «Зенит» меня не удивляет. Евгений провел хороший сезон. Он очень хороший голкипер, который идет на повышение, а «Зенит» может себе позволить усилить вратарскую позицию. Здесь жаль «Балтику», которая хороша играла, но вылетела из РПЛ в Первую лигу.

Адамов и Кержаков разноплановые вратари. У Латышонка хорошая реакция. Если говорить про Михаила, я не люблю это упоминать, но тренеры смотрят в паспорт вратаря. Так же было, когда Лантратов переходил из «Химок» в «Локомотив», а у «железнодорожников» тогда находился возрастной Маринато Гильерме. Вот, и тут приглашают Латышонка. Я думаю, он сможет побороться за статус первого вратаря «Зенита», — цитирует «Спорт День За Днем» Чанова.

Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах (8 из них — на ноль) и пропустил 37 голов.
Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chanov-perekhod-latyshonka-v-zenit-menya-ne-udivlyaet
Вячеслав Чанов
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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