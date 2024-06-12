Кавазашвили: «На данный момент у нас нет игроков, которые способны соответствовать европейскому и мировому уровню»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об уровне российских футболистов.

«Кого бы назвал самым прогрессирующим российским футболистом на сегодняшний день? Никого! Я считаю, что на данный момент таких игроков просто нет. Если мы говорим о футболистах, которые способны соответствовать европейскому и мировому уровню и стилю игры, то таких у нас нет», — цитирует Legalbet Кавазашвили.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует в ближайшее время объявить о переходе российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Французский клуб уже подписал первый пакет документов с 25-летним россиянином.