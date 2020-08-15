«Встретим как надо!». «Ростов» позвал на матч Поветкина, который выложил фото в образе из фильма «Джентльмены»

Российский боксер Александр Поветкин опубликовал фото у себя в Instagram, в котором он и члены его команды одеты в костюмы, которые носили герои фильма «Джентльмены» Гая Ричи. 40-летний спортсмен отправился в Великобританию на поединок с Диллианом Уайтом, который состоится 22 августа.

«Ростов», ранее снявший пародию на фильм «Джентльмены» в рамках презентации формы на сезон-2020/21, отреагировал на публикацию боксера.

— Александр! Ваш стиль очень близок к стилю нашей банды Валерия Карпина, — ответила пресс-служба «Ростова» в своем Instagram-аккаунте. — Желаем вам удачи в предстоящем бою и хотим вас пригласить после него в Ростов-на-Дону на любой из наших матчей! Встретим как надо!