«Джентельмены» из «Ростова» и «Тренер» Карпин. Как клуб представил новую форму на сезон
09:25
«Ростов» оригинально представил игровую форму на сезон-2020/2021. Клуб снял пародию на сцену из фильма «Джентльмены» Гая Ричи.
В съемках приняли участие главный тренер команды Валерий Карпин, а также футболисты Павел Мамаев, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Сергей Песьяков и Матиас Норманн.
Первый матч в новом сезоне «Ростов» проведет уже 8 августа в гостях против «Тамбова».
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
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