«Джентельмены» из «Ростова» и «Тренер» Карпин. Как клуб представил новую форму на сезон

«Ростов» оригинально представил игровую форму на сезон-2020/2021. Клуб снял пародию на сцену из фильма «Джентльмены» Гая Ричи.

В съемках приняли участие главный тренер команды Валерий Карпин, а также футболисты Павел Мамаев, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Сергей Песьяков и Матиас Норманн.

Первый матч в новом сезоне «Ростов» проведет уже 8 августа в гостях против «Тамбова».