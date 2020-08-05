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«Джентельмены» из «Ростова» и «Тренер» Карпин. Как клуб представил новую форму на сезон

09:25
Валерий Карпин в новом ролике «Ростова».
Валерий Карпин в новом ролике «Ростова».
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«Ростов» оригинально представил игровую форму на сезон-2020/2021. Клуб снял пародию на сцену из фильма «Джентльмены» Гая Ричи.

В съемках приняли участие главный тренер команды Валерий Карпин, а также футболисты Павел Мамаев, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Сергей Песьяков и Матиас Норманн.

Первый матч в новом сезоне «Ростов» проведет уже 8 августа в гостях против «Тамбова».

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