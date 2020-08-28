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Встреча Флешей. ЦСКА оригинально представил своего новичка

20:14
Чидеру Эджуке. Фото Instagram.
Чидеру Эджуке. Фото Instagram.
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ЦСКА представил своего новичка Чидеру Эджуке. Он перешел из голландского «Херенвена».

На Youtube-канале армейцев опубликован промо-ролик, посвященный переходу нигерийца. Видео называется «встреча Флешей». Флеш — герой комиксов, способный развивать скорость, превышающую скорость света.

Вторым героем ролика стал Ахмед Муса, который перешел в ЦСКА из другого голландского клуба «Венло» в 2012 году. Он тоже был представлен в образе Флеша. «Ты должен продолжить мое дело — быстро бегать и забивать», — «сказал» Муса-Флеш.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=07KzhQBhYYQ&feature=youtu.be

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