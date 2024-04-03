Все средства, вырученные от проведения матча «Зенит» — «Балтика», пойдут на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Встреча 23-го тура РПЛ «Зенит» — «Балтика» состоится в воскресенье, 7 апреля, в Санкт-Петербурге (начало — 16.30).

По данным «СЭ», все средства, вырученные от проведения этой игры, чемпионы России направят в помощь пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокусе» был совершен теракт. По последним данным, во время стрельбы и пожара погибли 145 человек, еще 551 пострадал.