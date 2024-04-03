Перед матчем «Зенит» — «Балтика» пройдут концерты групп «Фабрика» и «Корни»

Встреча 23-го тура РПЛ «Зенит» — «Балтика» состоится в воскресенье, 7 апреля, в Санкт-Петербурге (начало — 16.30).

Перед началом игры болельщиков ждет обширная развлекательная программа на «Газпром Арене»: фестиваль балтийской кухни, интерактивные площадки и фотозоны, викторины с розыгрышами призов от партнеров сине-бело-голубых.

А одной из основных активностей станет концерт групп «Фабрика» и «Корни» на главной сцене стадиона.