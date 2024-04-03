Семин назвал «Ростов» лучшей командой после возобновления чемпионата

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» признался, какую команду считает лучшей после возобновления РПЛ.

«Мне больше всех нравится «Ростов». Они лучше всех подготовились ко второй части чемпионата и поэтому набрали больше всех очков. А это самое главное», — сказал Семин «СЭ».

На данный момент «Ростов» располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками.

Константин Передерий