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«Все мы соскучились по футболу». Олег Иванов с детьми призвал оставаться дома

11:57
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Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов обратился к болельщикам клуба.

— Все мы соскучились по футболу, по улице и друзьям, — приводит слова Иванова Instagram «Ахмата». — Сейчас важно оставаться здоровыми.

— Оставайтесь дома, это важно, — добавили сыновья Иванова.

По данным Роспотребнадзора, в России — 18 328 случаев заражения, 148 человек умерли, выздоровело — 1 470.

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