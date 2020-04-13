«Все мы соскучились по футболу». Олег Иванов с детьми призвал оставаться дома
11:57
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов обратился к болельщикам клуба.
— Все мы соскучились по футболу, по улице и друзьям, — приводит слова Иванова Instagram «Ахмата». — Сейчас важно оставаться здоровыми.
— Оставайтесь дома, это важно, — добавили сыновья Иванова.
По данным Роспотребнадзора, в России — 18 328 случаев заражения, 148 человек умерли, выздоровело — 1 470.
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