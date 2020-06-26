Чемпионат России, 24-й тур: расписание и трансляции всех матчей

24-й тур Тинькофф-Чемпионата России. Центральная встреча — московское дерби «Динамо» — ЦСКА, которое состоится в субботу.

26 июня, пятница

«Ахмат» (Грозный) — «Сочи»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

27 июня, суббота

«Спартак» (Москва) — «Уфа»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.30

«Динамо» (Москва) — ЦСКА

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

«Ростов» — «Арсенал» (Тула)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

28 июня, воскресенье

«Урал» (Екатеринбург) — «Тамбов»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Субботний матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится, так как хозяева по предписанию местного Роспотребнадзора находятся на изоляции. «Оренбургу» будет присуждено поражение со счетом 0:3.