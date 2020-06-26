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Чемпионат России, 24-й тур: расписание и трансляции всех матчей

18:15
«Динамо» на своем поле примет ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» на своем поле примет ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

24-й тур Тинькофф-Чемпионата России. Центральная встреча — московское дерби «Динамо» — ЦСКА, которое состоится в субботу.

26 июня, пятница

«Ахмат» (Грозный) — «Сочи»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00

Ахмат — Сочи

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

Зенит — Крылья Советов

27 июня, суббота

«Спартак» (Москва) — «Уфа»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Спартак — Уфа

«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.30

Рубин — Локомотив

«Динамо» (Москва) — ЦСКА
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Динамо — ЦСКА

«Ростов» — «Арсенал» (Тула)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Ростов — Арсенал Т

28 июня, воскресенье

«Урал» (Екатеринбург) — «Тамбов»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Урал — Тамбов

Субботний матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится, так как хозяева по предписанию местного Роспотребнадзора находятся на изоляции. «Оренбургу» будет присуждено поражение со счетом 0:3.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 3602
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24.2%
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24.3%
Перенести матч хоть куда-нибудь
27.7%
Ничего не делать — Роспотребнадзор выручит
23.8%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи




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