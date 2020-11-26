Все матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне
15:57
Матчи 16-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, сообщает пресс-служба лиги.
16-й тур чемпионата России пройдет с 28 по 29 ноября.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным аргентинских СМИ, причина смерти — остановка сердца.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи
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