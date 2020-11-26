Все матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Матчи 16-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, сообщает пресс-служба лиги.

16-й тур чемпионата России пройдет с 28 по 29 ноября.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным аргентинских СМИ, причина смерти — остановка сердца.