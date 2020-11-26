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Все матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

15:57
Диего Марадона. Фото Reuters
Диего Марадона. Фото Reuters
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Матчи 16-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, сообщает пресс-служба лиги.

16-й тур чемпионата России пройдет с 28 по 29 ноября.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным аргентинских СМИ, причина смерти — остановка сердца.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25940.html

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