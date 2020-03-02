Все голы 20-го тура РПЛ в одном видео

Завершился 20-й тур Тинькофф — чемпионата России.

Его открывала встреча между «Крыльями Советов» и «Оренбургом», которая завершилась вничью — 1:1. С аналогичным счетом завершились матчи ЦСКА — «Урал» и «Ахмат» — «Ростов».

«Спартак» в московском дерби победил «Динамо» (2:0), а лидер чемпионата «Зенит» свел вничью матч с «Локомотивом» (0:0).

Гол Александра Кокорина не помог «Сочи» набрать очки в матче с «Арсеналом» (1:2), «Краснодар» на своем поле победил «Уфу» (2:0), а в матче «Тамбов» — «Рубин» болельщики голов так и не увидели (0:0).