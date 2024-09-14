Латышонок — о победе над ЦСКА: «Тяжелый матч, многое у «Зенита» не получалось»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в 8-м туре РПЛ.

— Тяжелый матч, многое не получалось. Хорошо, что удалось выиграть. Главное — результат. Перелет во Вьетнам на мне не сказался, — сказал Латышонок.

«Зенит» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом».