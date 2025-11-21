Футбол
Сегодня, 14:40

Максименко ответил на критику в свой адрес: «Не считаю, что есть какой-то спад»

Алина Савинова

Вратарь «Спартака» Александр Максименко отреагировал на критику в свой адрес, заявив об отсутствии спада в его игре.

«Принимаю критику. Но не считаю, что есть какой-то спад. Тут я ориентируюсь на свое мнение и близких ко мне людей, которым доверяю. Выводы сомнительных экспертов и аналитиков, если честно, не очень интересуют. Конечно, ошибки были. Они бывают у всех, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Например, первый гол в матче чемпионата с «Локо». У меня нет ощущения, что я провожу плохой сезон. Провальным считаю для себя отрезок при Руе Витории — вот тогда действительно допустил много ляпов. Сейчас все иначе», — приводит пресс-служба красно-белых слова Максименко.

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер провел 15 матчей за московскую команду во всех турнирах, пропустив 21 мяч и четырежды сыграв на ноль.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Александр Максименко
Сметанин: «Динамо» поможет не распродажа футболок «Ну и?», а хороший футбол и поддержка болельщиков»

Максименко — о дерби с ЦСКА: «Время возвращать долги»
