Максименко — о дерби с ЦСКА: «Время возвращать долги»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко предположил, как потери красно-белых скажутся на игре команды в дерби против ЦСКА в 16-м туре чемпионата России.

«А что тут нового? Мы проходим через это каждую международную паузу. У «Спартака» большая обойма — и точно найдется кому сыграть», — приводит пресс-служба красно-белых слова Максименко.

Также футболист назвал причины поражения от армейцев (2:3) в матче РПЛ, который прошел 5 октября.

«В футболе бывает всякое — в том числе такие отрезки, как в начале дерби. Сильная сторона ЦСКА — контратаки, и команда смогла этим воспользоваться. Сразу несколько эпизодов сложились не в нашу пользу. Но на поле не было ощущения, что соперник откровенно сильнее. И оставшаяся часть матча это доказала. Мы были очень близки к тому, чтобы спасти игру. Горевать сейчас об этом уже нет смысла. Впереди домашнее дерби. Время возвращать долги», — добавил он.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА в 16-м туре состоится в субботу, 22 ноября, на «Лукойл Арене» в Москве.

Красно-синие с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Спартаковцы с 25 баллами располагаются на шестой строчке.