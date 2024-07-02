Пименов — об игре за «Динамо»: «Готов выйти на пять секунд»
Экс-нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от Братского кубка, в котором выступит за бело-голубых.
«На пять секунд готов выйти! Надеюсь, дольше меня не задействуют, всё-таки команда готовится к чемпионату и нам надо дать очень мало времени. Чтобы мы порадовали болельщиков, но не более того. Чем меньше времени, тем лучше», — сказал Пименов Metaratings.
Кубок пройдет в Москве с 3 по 7 июля. «Динамо» проведет матчи с «Партизаном» (3 июля) и ОФК (6 июля). Кроме этого в Кубке примет участие ЦСКА.
Источник: Metaratings.ru
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