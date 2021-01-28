Агент: «Мевля хочет остаться в РПЛ, «Сочи» заинтересован в продлении контракта»

Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевля, в беседе с «СЭ» рассказал о будущем своего клиента.

— Мы встречались с руководством «Сочи» на сборе в Турции, они высказали свое желание продлить контракт с Михой, — сказал Новиков «СЭ». — Сейчас должны прийти к какому-то согласию или несогласию по этому вопросу. Ждем от них какого-то более конкретного предложения, они сказали, что выйдут на нас с ним чуть позже. Так что пока неизвестно, что там будет по сроку контракта. В любом случае, в клубе заинтересованы продлить соглашение.

Поступают предложения из-за рубежа, но сейчас мы ждем предложения из «Сочи», потому что Миха хочет остаться в чемпионате России.

В текущем сезоне 30-летний словенец провел 19 матчей за сочинцев и забил три гола. Мевля выступает за «Сочи» с осени 2019 года.

(Сергей Федоров)