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27 мая 2025, 17:45

Агенты Вильягры из Аргентины планируют подать жалобу в ФИФА на трансфер игрока в ЦСКА

Камила Абдурахманова
корреспондент

ЦСКА может столкнуться с юридическими проблемами в связи с трансфером полузащитника Родриго Вильягры, сообщает Legalbet.ru.

Согласно источнику, агенты, которые ранее представляли интересы полузащитника в Аргентине, планируют подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на трансфер игрока в московский клуб. Они считают сделку незаконной и полагают, что клуб не выпускает футболиста на поле, так как «предпочитает избегать взаимодействия с различными инстанциями».

Во время пребывания в России у полузащитника родился ребенок. Недавно игрок ЦСКА отвез документы для регистрации новорожденного в посольство Аргентины в Москве.

Вильягра перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» в марте, когда трансферное окно было уже закрыто. Несмотря на это, Российский футбольный союз (РФС) разрешил московскому клубу заявить полузащитника на сезон. Однако аргентинский юрист Гонсало Гузман считает этот переход незаконным.

За ЦСКА Вильягра сыграл только один раз — вышел на поле в товарищеском матче с «Партизаном» 22 марта. В официальных матчах хавбек участия не принимал.

Контракт Вильягры с ЦСКА действует до конца 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 5,5 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
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 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
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 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
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17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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