Вратарь «Краснодара» Агкацев заявил, что поддерживает связь с Сафоновым

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сообщил, что поддерживает связь с новичком «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.

«Общаюсь ли с Матвеем Сафоновым? Периодически общаюсь. У него все хорошо, готовится. Давал ли он мне какой-то совет по прошлой игре? Нет, мы просто периодически созваниваемся, списываемся, кое-какие моменты обсуждаем», — цитирует Агкацева «РБ Спорт».

Сафонов в летнее трансферное окно перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Голкипер заключил с парижанами контракт до 2029 года.