Вратарь «Краснодара» Агкацев заявил, что поддерживает связь с Сафоновым
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сообщил, что поддерживает связь с новичком «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.
«Общаюсь ли с Матвеем Сафоновым? Периодически общаюсь. У него все хорошо, готовится. Давал ли он мне какой-то совет по прошлой игре? Нет, мы просто периодически созваниваемся, списываемся, кое-какие моменты обсуждаем», — цитирует Агкацева «РБ Спорт».
Сафонов в летнее трансферное окно перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Голкипер заключил с парижанами контракт до 2029 года.
Источник: РБ Спорт
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|1
|0
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|4
|
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|1
|1
|0
|3-1
|4
|
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|1
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|0
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|3.08
|15:00
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Акрон – Динамо
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|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
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|
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|4.08
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|
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Бителло
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|4
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
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|К
|Ж
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|1
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