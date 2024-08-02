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Вратарь «Краснодара» Агкацев заявил, что поддерживает связь с Сафоновым

Виктория Кравченко
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сообщил, что поддерживает связь с новичком «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.

«Общаюсь ли с Матвеем Сафоновым? Периодически общаюсь. У него все хорошо, готовится. Давал ли он мне какой-то совет по прошлой игре? Нет, мы просто периодически созваниваемся, списываемся, кое-какие моменты обсуждаем», — цитирует Агкацева «РБ Спорт».

Сафонов в летнее трансферное окно перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Голкипер заключил с парижанами контракт до 2029 года.

Источник: РБ Спорт
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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