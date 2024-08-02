Агент Антона Миранчука хочет, чтобы футболист перешел в «Галатасарай»

Футбольный агент полузащитника Антона Миранчука Вадим Шпинев рассказал о том, в какой клуб хотел бы трудоустроить своего клиента.

— Я лично хочу, чтобы Антон перешел в «Галатасарай», люблю этот клуб. Но переход будет зависеть от решения Антона и предложения клуба.

— В «Галатасарай» хотите из-за фактора Лиги чемпионов?

— Да, они играют в Лиге чемпионов, а мы нет. Ребята хотят играть в соревнованиях, от которых дух захватывает. Спортсмен должен именно играть там, где есть высокие цели, — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в статусе свободного агента, его контракт с московским клубом истек в конце прошлого сезона. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за железнодорожников 38 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.