Мирзов о задержках зарплат в «Химках»: «Мне она капает на карту вовремя»
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос по поводу того, что руководство клуба не выплачивает зарплаты игрокам и персоналу на протяжении двух месяцев. Ранее об этом сообщил «СЭ».
«Выйдет руководство клуба и ответит на этот вопрос. Мне зарплата капает на карту вовремя. Приходит та сумма денег, которая обговаривалась по контракту — ни меньше, ни больше», — сказал Мирзов «СЭ».
Мирзов в этом сезоне провел за «Химки» 19 матчей и забил 2 гола.
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|
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|
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|Краснодар
|16
|11
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|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
6
|ЦСКА
|16
|8
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|5
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|
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|22
|
8
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|5
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|20
|
9
|Акрон
|16
|4
|4
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|19-33
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|
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|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
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|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 0
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|0 : 1
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|1 : 2
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|5 : 2
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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