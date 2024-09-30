Губерниев о падении интереса к футболу: «Это лишний раз говорит о том, что Россия — неспортивная страна»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о снижении интереса к футболу, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год. Согласно информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43% до 77%.

«Это лишний раз говорит о том, что Россия — неспортивная страна. Россия — это не страна, которая болеет за спорт, к сожалению. Да, есть большой интерес к ЗОЖ, фитнесу, физической культуре, но нам еще предстоит очень много сделать, чтобы стать по-настоящему спортивной страной. У нас спортсменом года был в прошлом году Роман Костомаров. Рома сам обалдел от этого. То есть какие еще могут быть вопросы? В любой другой номинации: «мужество года», «преодоление года», но не «спортсмен года». Получается, что мы применяем усилия, но людей, равнодушных к спорту, становится все больше. А футбол — это спорт номер 1. Так что нам еще очень много предстоит сделать. Тот, кто будет со мной спорить, либо не понимает, либо врет!» — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев объяснил, что нужно сделать, для того, чтобы изменить ситуацию.

«Невозможно поднять футбол и вообще спорт без участия в международных стартах — это самое главное. Поэтому мы и дальше будем скатываться. Наша задача — замедлить это падение, чтобы обеспечить плацдарм для возвращения», — добавил Губерниев.

По данным ВЦИОМ, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%.

(Александр Абустин)