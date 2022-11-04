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Сегодня, 12:59

Свинов: «Если «Факел» окажется выше, а «Локо» вылетит — будет радость и опустошение внутри»

Свинов заявил, что хочет отправить «Локомотив» в стыки
Руслан Минаев
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Вратарь «Факела» Илья Свинов прокомментировал результаты команды в первом круге РПЛ.

«Если в итоге мы окажемся выше, а «Локомотив» попадет в стыки, тогда точно будет опустошение внутри и радость. Остаться в РПЛ в первый сезон, когда у команды самый низкий бюджет — это трудно. Понятно, можно выиграть одну игру, но на дистанции, когда в сезоне много игр, держать планку тяжело. Так что будет кайф, если мы не вылетим», — цитирует Свинова «РБ Спорт».

«Факел» и «Локомотив» идут на 13-м и 14-м местах, соответственно. Клубы набрали по 12 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-fakela-svinov-budet-klassno-otpravit-lokomotiv-v-sty-ki/
Илья Свинов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
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 - : -
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 - : -
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Спартак

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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Спартак

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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