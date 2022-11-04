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Сегодня, 13:04

«Херенвен» пытался получить деньги от ЦСКА за счет несобранных активов от других клубов

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Херенвена» ответили на вопрос «СЭ» о позиции голландского клуба по оплате трансфера нигерийского футболиста Чидера Эджуке в ЦСКА.

«Херенвен» пытался получить эту сумму разными способами. Например, мы проверяли, есть ли у ЦСКА несобранные активы от других европейских клубов. Эти деньги должны идти не в Россию, а напрямую нам. «Херенвен» не сфокусирован на применении санкций к ЦСКА, но ищет общее решение ситуации. Так, чтобы оба клуба могли спокойно продолжать функционировать", — заявили «СЭ» в клубе.

Чидера перешел в армейский клуб в 2020 году, по сообщения СМИ российская команда заплатила за игрока 12 миллионов евро. Сейчас Эджуке выступает за «Герту» на правах аренды.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
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 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
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 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
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 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
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 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
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 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
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 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
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Химки – Оренбург
 - : -
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Зенит – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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