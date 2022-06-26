Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов прокомментировал продление контракта клубом
Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал продление контракта клубом. Новое соглашение игрока с самарской командой рассчитано до конца сезона-2024/25.
«Обсуждать начали еще до нашего отъезда. Но финальная стадия проходила здесь, в Казани, цитирует Ежова официальный сайт «Крыльев Советов». — Обсуждали, как будет лучше сделать. Большинство ребят куда-то приглашали. Кто-то решил уйти, кто-то остаться. Я решил остаться. Тут свои люди, своя атмосфера. Можно сказать, что мы уже семья. Я очень рад тут находиться, любим наших болельщиков. Будем стараться за них и доказывать в каждом матче».
Также 24-летний полузащитник готов взять на себя роль лидера после перехода форварда Владислава Сарвели в «Сочи» и полузащитника Антона Зиньковсковского в «Спартак» из «Крыльев Советов».
" Я не люблю эти ярлыки. Понятное дело, я уже был лидером относительно в прошлых игр. Да и возраст уже. К тому же, с Игорем Витальевичем (Осинькиным) мы уже давно вместе, он на меня рассчитывает. Хочу оправдать его надежды, заниматься тем, что у меня получается хорошо", — добавил он.
В прошедшем сезоне Ежов забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за самарцев в Тинькофф РПЛ. «Крылья Советов» заняли восьмое место в РПЛ, набрав 41 очко в 30 турах.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0
|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
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|0-0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -