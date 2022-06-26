Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов прокомментировал продление контракта клубом

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал продление контракта клубом. Новое соглашение игрока с самарской командой рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Обсуждать начали еще до нашего отъезда. Но финальная стадия проходила здесь, в Казани, цитирует Ежова официальный сайт «Крыльев Советов». — Обсуждали, как будет лучше сделать. Большинство ребят куда-то приглашали. Кто-то решил уйти, кто-то остаться. Я решил остаться. Тут свои люди, своя атмосфера. Можно сказать, что мы уже семья. Я очень рад тут находиться, любим наших болельщиков. Будем стараться за них и доказывать в каждом матче».

Также 24-летний полузащитник готов взять на себя роль лидера после перехода форварда Владислава Сарвели в «Сочи» и полузащитника Антона Зиньковсковского в «Спартак» из «Крыльев Советов».

" Я не люблю эти ярлыки. Понятное дело, я уже был лидером относительно в прошлых игр. Да и возраст уже. К тому же, с Игорем Витальевичем (Осинькиным) мы уже давно вместе, он на меня рассчитывает. Хочу оправдать его надежды, заниматься тем, что у меня получается хорошо", — добавил он.

В прошедшем сезоне Ежов забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за самарцев в Тинькофф РПЛ. «Крылья Советов» заняли восьмое место в РПЛ, набрав 41 очко в 30 турах.