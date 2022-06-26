Шунин об Овечкине: «Он поблагодарил тренера и команду за поддержку и возможность сыграть за «Динамо»
Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в футбольном матче против «Амкала».
«У нас с Саней всегда были хорошие отношения. Накануне матча я написал ему и поздравил с подписанием контракта с «Динамо». Он перезвонил: «Брат, как мне бутсы разбить? Пошел на разминку и натер ноги». Я отдал ему свои растяжки для бутс и подсказал, что на стадионе есть коробка с горячей водой — ставишь туда бутсы на 10 минут, они становятся мягкими и садятся по ноге», — цитирует Шунина «СЭ».
Также голкипер «Динамо» рассказал о диалоге с Овечкиным перед матчем против «Амкала».
«Перед выходом на поле Саня говорит: «Слушай, иди первый, я за тобой пойду. Не понимаю, что нужно делать: как выбирать половину поля, кто вводит мяч в игру». Я ответил: «Нет, сегодня ты капитан, должен выводить команду. А я с тобой подойду к судьям — без проблем все подскажу». То, что Саня забил гол — это очень круто, молодец! И, конечно, эпичный момент, когда Майк Крапивников пошел в борьбу в корпус и просто отлетел от него. Машина! В раздевалке он поблагодарил тренера и всю команду за поддержку и возможность сыграть за Динамо. Классная история», — сказал он.
В субботу, 26 июня, Овечкин принял участие в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).
36-летний спортсмен вывел динамовцев на матч в качестве капитана и провел на поле 11 минут. На 11-й минуте нападающий «Вашингтона» забил гол. Также в составе «Динамо» во втором тайме отличились Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Глыдышев и Николай Комличенко.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -