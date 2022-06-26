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Шунин об Овечкине: «Он поблагодарил тренера и команду за поддержку и возможность сыграть за «Динамо»

Шунин рассказал о разговоре с Овечкиным перед футбольным матчем за «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Антон Шунин и Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в футбольном матче против «Амкала».

«У нас с Саней всегда были хорошие отношения. Накануне матча я написал ему и поздравил с подписанием контракта с «Динамо». Он перезвонил: «Брат, как мне бутсы разбить? Пошел на разминку и натер ноги». Я отдал ему свои растяжки для бутс и подсказал, что на стадионе есть коробка с горячей водой — ставишь туда бутсы на 10 минут, они становятся мягкими и садятся по ноге», — цитирует Шунина «СЭ».

Александр Овечкин выводит футбольное &laquo;Динамо&raquo; на&nbsp;товарищеский матч с &laquo;Амкалом&raquo; (5:0). Дебют Йокановича в «Динамо»: победный гол Овечкина, 15 тысяч на товарищеском матче

Также голкипер «Динамо» рассказал о диалоге с Овечкиным перед матчем против «Амкала».

«Перед выходом на поле Саня говорит: «Слушай, иди первый, я за тобой пойду. Не понимаю, что нужно делать: как выбирать половину поля, кто вводит мяч в игру». Я ответил: «Нет, сегодня ты капитан, должен выводить команду. А я с тобой подойду к судьям — без проблем все подскажу». То, что Саня забил гол — это очень круто, молодец! И, конечно, эпичный момент, когда Майк Крапивников пошел в борьбу в корпус и просто отлетел от него. Машина! В раздевалке он поблагодарил тренера и всю команду за поддержку и возможность сыграть за Динамо. Классная история», — сказал он.

В субботу, 26 июня, Овечкин принял участие в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

36-летний спортсмен вывел динамовцев на матч в качестве капитана и провел на поле 11 минут. На 11-й минуте нападающий «Вашингтона» забил гол. Также в составе «Динамо» во втором тайме отличились Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Глыдышев и Николай Комличенко.

Александр Овечкин.

Александр Овечкин
Антон Шунин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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