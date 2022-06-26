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В «Оренбурге» рассказали об условиях аренды полузащитника «Спартака» Оганесяна

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Спартак» Степана Оганесяна в оренбургский клуб.

«Достигнуты все договоренности. Он переходит к нам в аренду. Почему не полноценный трансфер? Наше внутренне дело, мы так решили. Аренда с правом выкупа на один год. Вчера мне доложили, что все формальности соблюдены. Но контракт я пока не подписывал», — сказал Еремякин «СЭ».

20-летний нападающий провел 35 матчей в «Спартаке-2», забил 6 голов и отдал 10 голевых передач. В московском клубе Оганесян выступает с 1 июля 2020 года, контракт был подписан до лета 2024 года.

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