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4 февраля, 21:00

«Хотелось бы лучше». Кудравец — о дебюте в составе «Динамо»

Кудравец рассказал о дебюте за «Динамо» в матче с корейским «Канвоном»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Вратарь Андрей Кудравец дебютировал за «Динамо» в товарищеском матче с корейским «Канвоном» (2:2), а после игры ответил на вопросы журналистов.

— Хотелось бы, конечно, лучше выступить, все-таки два пропущенных гола. Были недочеты, ошибки, были хорошие моменты. В целом, для первой игры неплохо, будем исправлять оплошности и двигаться вперед.

— Более старшие коллеги Шунин и Лещук что-то советуют?

— Да, подсказывают. И тренер вратарей Дмитрий Изотов тоже советует, как убрать недочеты. Работаю над этим.

— Как относишься к конкуренции?

— Положительно. Если нет конкуренции — ты не можешь расти. А когда есть сильные партнеры, то ты учишься чему-то у них, развиваешься.

Денис Макаров (&laquo;Динамо&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Канвона&raquo;. «Динамо» снова отыгрывается с 0:2. Гол Тюкавина, травма Макарова, удаление Смелова

ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
 - : -
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