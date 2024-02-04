Кудравец рассказал о дебюте за «Динамо» в матче с корейским «Канвоном»

Вратарь Андрей Кудравец дебютировал за «Динамо» в товарищеском матче с корейским «Канвоном» (2:2), а после игры ответил на вопросы журналистов.

— Хотелось бы, конечно, лучше выступить, все-таки два пропущенных гола. Были недочеты, ошибки, были хорошие моменты. В целом, для первой игры неплохо, будем исправлять оплошности и двигаться вперед.

— Более старшие коллеги Шунин и Лещук что-то советуют?

— Да, подсказывают. И тренер вратарей Дмитрий Изотов тоже советует, как убрать недочеты. Работаю над этим.

— Как относишься к конкуренции?

— Положительно. Если нет конкуренции — ты не можешь расти. А когда есть сильные партнеры, то ты учишься чему-то у них, развиваешься.