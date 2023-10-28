Вратарь «Ахмата» Шелия рассказал о потасовке с одноклубником в матче с «Зенитом»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в 13-м туре РПЛ.

— В концовке матча был эпизод, когда вы что-то не поделили с партнером по команде. Можете рассказать, что произошло?

— Футбол — эмоциональный вид спорта. Без эмоций в любом случае не сыграть. Но что происходит на поле, то остается на поле. Кем-то был недоволен, а кем-то доволен, кому-то нужна была встряска, а кому-то похвала. Это индивидуальные моменты внутри нашего коллектива.

«Ахмат» проиграл третий матч подряд и находится на 13-м месте с 12 очками.