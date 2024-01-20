Врач «Спартака» об Амарале: «Он оставил отличное впечатление»

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о знакомстве с новым спортивным директором команды Томашом Амаралом.

«С Амаралом мы только познакомились. Это вопрос не на тему УМО, но все же он оставил отличное впечатление. Я думаю, что мы будем вместе взаимодействовать. Я думаю, что это приведет к положительным результатам команды», — сказал Козлов.

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого он работал в «Бенфике».