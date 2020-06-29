Врач-физиотерапевт Евдокимов и тренер-аналитик Беляев пополнили тренерский штаб «Ротора»

Два специалиста пополнили тренерский штаб «Ротора», сообщает пресс-служба клуба. Состав волгоградской команды вошли врач-физиотерапевт Александр Евдокимов и тренер-аналитики Вячеслав Беляев.

Беляев работал тренером по физподготовке в тбилисском «Динамо», харьковском «Металлисте» и симферопольской «Таврии», был главным тренером в футбольных клубах «Гурзуф», «Скиф» (Симферополь) и «Евпатория». Евдокимов в прошлом сезоне работал в ставропольском «Динамо», до этого работал в таких командах как «Ангушт», «Машук-КМВ», «Биолог-Новокубанск».

Напомним, что «Ротор» по итогам сезона-2019/20 Олимп- ФНЛ получил право выступать в российской премьер-лиге.