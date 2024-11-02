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Сегодня, 08:45

Врач «Динамо» рассказал проблемах Лунева с коленом: «Проведем осмотр и узнаем состояние Андрея»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал «СЭ» состояние здоровья вратаря Андрея Лунева после матча 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Как себя чувствует Лунев? Видели, что во время матча он держался за колено.

— После матча Лунева стало беспокоить колено, у него хроническая проблема. Посмотрим, что будет сегодня, проведем осмотр и узнаем состояние Андрея. Время в любом случае есть. Нагрузочная боль это нормально после игры, для этого есть период восстановления, — сказал Родионов «СЭ».

В сезоне-2024/25 Лунев провел 14 матчей за бело-голубых, в которые пропустил 16 мячей.

Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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 Химки 13 2 5 6 14-24 11
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 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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