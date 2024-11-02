Врач «Динамо» рассказал проблемах Лунева с коленом: «Проведем осмотр и узнаем состояние Андрея»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал «СЭ» состояние здоровья вратаря Андрея Лунева после матча 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Как себя чувствует Лунев? Видели, что во время матча он держался за колено.

— После матча Лунева стало беспокоить колено, у него хроническая проблема. Посмотрим, что будет сегодня, проведем осмотр и узнаем состояние Андрея. Время в любом случае есть. Нагрузочная боль это нормально после игры, для этого есть период восстановления, — сказал Родионов «СЭ».

В сезоне-2024/25 Лунев провел 14 матчей за бело-голубых, в которые пропустил 16 мячей.