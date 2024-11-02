Врач «Динамо» верит, что Лаксальт вернется на поле перед ноябрьской паузой на сборные

Главный врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал «СЭ» состояние здоровья полузащитника Диего Лаксальта.

«Диего на этой неделе начал работать на поле. В ближайшее время он у нас должен выполнить протокол для возвращения в общую группу. И, возможно, в ближайших играх Диего поможет команде. Ждать его после ноябрьской паузы на международные матчи? Будем стараться, чтобы Лаксальт вернулся до перерыва на сборные», — сказал Родионов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Лаксальт получил повреждение приводящих мышц на одной из тренировок.

В сезоне-2024/25 Лаксальт провел 9 матчей за бело-голубых и не отличился результативными действиями.