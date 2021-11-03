Витория ответил на вопрос об интересе владельцев «Манчестер Сити» к «Спартаку»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос об интересе владельцев «Манчестер Сити» к клубу.
— Не очень люблю обсуждать слухи или неподтвержденные вещи. Сегодня наш фокус — на игру с Лестером. В целом же, когда компания такого уровня интересуется клубом уровня «Спартака», это хорошо для обеих сторон. Но решать будут боссы клуба и «Сити групп». Вопрос надо задавать им, а не мне.
2 ноября появилась информация, что представители компании City Football Group (CFG), владеющей в том числе «Манчестер Сити», ведут переговоры со «Спартаком» о покупке части акций клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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