«Возможно, будет одно приобретение». Мусаев — о трансферах «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Динамо» (0:2) в 10-м туре Тинькофф РПЛ прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.
— Сложный матч, — сказал Мусаев. — У нас выбыл ряд футболистов, был непростой график. Нужно было проявить максимальную дисциплину. Если вышли бы на второй тайм при равном счете, то все могло пойти иначе. Но пропустили в конце первого тайма, были вынуждены больше раскрываться. Соперник поймал нас и потом уже сложно было отыграться.
— Как будете работать во время паузы на матчи сборных?
— У нас уезжает большая группа футболистов, останется только 5-6 человек. Постараемся найти молодых ребят, но у второй и третьей команды тоже игры. Пойдем от тренировки до тренировки, будет работать над индивидуальными качествами.
— Возможны ли еще трансферы?
— Возможно, будет еще одно приобретение. (Дмитрий Гирин)