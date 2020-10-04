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«Возможно, будет одно приобретение». Мусаев — о трансферах «Краснодара»

22:29
Мурад Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурад Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Динамо» (0:2) в 10-м туре Тинькофф РПЛ прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

— Сложный матч, — сказал Мусаев. — У нас выбыл ряд футболистов, был непростой график. Нужно было проявить максимальную дисциплину. Если вышли бы на второй тайм при равном счете, то все могло пойти иначе. Но пропустили в конце первого тайма, были вынуждены больше раскрываться. Соперник поймал нас и потом уже сложно было отыграться.

— Как будете работать во время паузы на матчи сборных?

— У нас уезжает большая группа футболистов, останется только 5-6 человек. Постараемся найти молодых ребят, но у второй и третьей команды тоже игры. Пойдем от тренировки до тренировки, будет работать над индивидуальными качествами.

— Возможны ли еще трансферы?

— Возможно, будет еще одно приобретение. (Дмитрий Гирин)

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