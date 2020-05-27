РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Возможен ли приход Семина в «Спартак»? Ответ знает Томас Цорн

22:00
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности назначения на должность главного тренера Юрия Семина, с которым не стали продлевать контракт в «Локомотиве».

— Давайте отталкиваться от реалий. Юрий Палыч крепко связан с «Локо», а соглашение Тедеско еще далеко до завершения. Сотрудничать с Доменико планируем долгие годы — именно его хочу видеть во главе «Спартака», — отметил Цорн. (Вячеслав Короткин)

Полная версия интервью Томаса Цорна — здесь.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 28625
Все опросы
«Локомотив» без Юрия Семина: вы можете себе такое представить?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все




Прямой эфир
Прямой эфир