Возможен ли приход Семина в «Спартак»? Ответ знает Томас Цорн
22:00
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности назначения на должность главного тренера Юрия Семина, с которым не стали продлевать контракт в «Локомотиве».
— Давайте отталкиваться от реалий. Юрий Палыч крепко связан с «Локо», а соглашение Тедеско еще далеко до завершения. Сотрудничать с Доменико планируем долгие годы — именно его хочу видеть во главе «Спартака», — отметил Цорн. (Вячеслав Короткин)
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