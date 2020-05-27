Возможен ли приход Семина в «Спартак»? Ответ знает Томас Цорн

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности назначения на должность главного тренера Юрия Семина, с которым не стали продлевать контракт в «Локомотиве».

— Давайте отталкиваться от реалий. Юрий Палыч крепко связан с «Локо», а соглашение Тедеско еще далеко до завершения. Сотрудничать с Доменико планируем долгие годы — именно его хочу видеть во главе «Спартака», — отметил Цорн. (Вячеслав Короткин)

Полная версия интервью Томаса Цорна — здесь.