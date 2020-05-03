«Вот что творится с человеком, если нет работы». Евсеев занялся ландшафтным дизайном
18:04
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал видео в Instagram.
— Вот что творится с человеком, если нет работы, — сказал Евсеев на видео. — Сидим на карантине, приходится делать сумасшедшие вещи. Еще пять мешочков коры надо будет купить. Вот такое у нас прекрасное майское настроение. Чао!
Сторис Вадима Евсеева (1/3) pic.twitter.com/Zss77kckcF— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) May 3, 2020
Сторис Вадима Евсеева (2/3) pic.twitter.com/JrG4ZA6yID— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) May 3, 2020
Сторис Вадима Евсеева (3/3) pic.twitter.com/9yJoROAqhf— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) May 3, 2020
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