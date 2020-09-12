Воспитанник киевского «Динамо» Лесовой: «И цвета, и название то же. Чувствуется что-то родное»

Новичок московского «Динамо» Даниил Лесовой поделился первыми впечатлениями после перехода в столичный клуб. 22-летний хавбек — воспитанник «Динамо» из Киева.

— И цвета, и название то же. Чувствуется что-то родное, — сказал Лесовой в интервью клубной пресс-службе. — Приятно было, что переход не спонтанный, а следили за мной. Приятно, что здесь нахожусь.

Эмоции только положительные. Все ребята поприветствовали меня. Очень хороший дружелюбный коллектив.