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Воспитанник киевского «Динамо» Лесовой: «И цвета, и название то же. Чувствуется что-то родное»

20:47
Кирилл Новиков презентует Даниила Лесового. Фото YouTube-канал "Динамо"
Кирилл Новиков презентует Даниила Лесового. Фото YouTube-канал "Динамо"
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Новичок московского «Динамо» Даниил Лесовой поделился первыми впечатлениями после перехода в столичный клуб. 22-летний хавбек — воспитанник «Динамо» из Киева.

— И цвета, и название то же. Чувствуется что-то родное, — сказал Лесовой в интервью клубной пресс-службе. — Приятно было, что переход не спонтанный, а следили за мной. Приятно, что здесь нахожусь.

Эмоции только положительные. Все ребята поприветствовали меня. Очень хороший дружелюбный коллектив.

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