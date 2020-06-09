Волейболисты «Урала» «посетят» матч «Уфы». Они присоединились к флешмобу

Волейболисты «Урала» посетят матч чемпионата России по футболу между «Уфой» и «Тамбовом», сообщает сайт команды.

Встреча состоится 21-го июня на стадионе «Нефтяник». Игроки «Урала» присоединились к флешмобу, организованному уфимским футбольным клубом. Из-за пандемии коронавируса встречи пройдут без полных трибу, поэтому «Уфа» решила разместить фотографии болельщиков на стадионе.

Игроки «Урала» присоединились к акции в поддержку футбольной команды и отправили свои фотографиями организаторам. Отметим, что на матче будет присутствовать новичок «Урала» Гордон Перрин, который недавно подписал контракт с клубом.