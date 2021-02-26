Судья Карасев сравнил работу на футбольном матче с выступлением на сцене в качестве гитариста
Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, что сложнее — отсудить матч или отыграть на гитаре во время концерта.
— Что сложнее — отсудить матч или сыграть на гитаре на концерте?
— Мы это обсуждали, мне музыканты говорили: «Чего тебе волноваться, ты работал и при 50 тысячах зрителей, и при 80». Но в одном деле я профи, а в другом — чайник. На поле знаю, что и когда надо делать. А тут же полная неизвестность, так что на концерте было гораздо сложнее. На футболе лишь легкое волнение перед началом матча, которое улетучивается после стартового свистка. А здесь ребята удивлялись: «Ты чего, у тебя глаза от напряжения стеклянные, расслабься».
— Зато прием гораздо теплее, чем на футболе.
— Да уж, на стадионе вряд ли услышишь скандирование «судья — молодец!» или «Карасев, Карасев». Впрочем, болельщики приходят поддерживать футболистов, а не судей. На концерте же был очень теплый прием. Они любят heavy metal и Сatharsis, я тоже, так что мы одной волне.
(Константин Алексеев)
Полностью интервью Сергея Карасева — здесь.
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