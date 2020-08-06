«Водитель назвал их петухами». Рэпер Птаха рассказал подробности скандала с Кокориным и Мамаевым

Исполнитель Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, поделился подробностями серии драк осенью 2018 года, в которых приняли участие футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

— Я знаю, как моя подруга рвала за них задницу, заступалась за них. И как в конце Мамаев и Кокорин себя повели, — рассказал исполнитель в интервью на YouTube Анару Ибрагимову. — Катя Бобкова — это моя подруга. Я знаю эту историю, не как это развивали СМИ.

Спровоцировали их, потому что водитель их назвал: «Эй! Петухи! Вы плохо играете!» За что они его в конце побили. Он подал на них в суд.

И история с молодым мужчиным азиатской внешности. Он начал с ними по-хамски разговаривать. Они начали ему тоже хамить. В итоге футболисты переборщили с этим стулом.

Я вообще не понимаю, что депутат делал в 6 утра в том месте, где все тусуются после пьянок. Но их я ни в коем случае не опрадываю.

Катя старалась всем все объяснить, заступалась за них. На нее нападали СМИ, люди. В итоге Катя и в окно выпала непонятным методом, когда она проходила свидетелем по этому делу.

Когда Мамаев и Кокорин вышли, они даже не позвонили ей и «спасибо» не сказали. Я ей сразу сказал, что так и будет.