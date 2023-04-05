Петржела жестко отреагировал на желание Малкома покинуть «Зенит»: «Типичный футболист без мозгов»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бразильского нападающего сине-бело-голубых Малкома о возможном уходе из «Зенита».

«Думаю, это нормально. Типичный футболист без мозгов. Получить гражданство и потом заявлять, что не хватает Лиги чемпионов… Как раз из-за политической обстановки Лиги чемпионов и нет. И они это знали перед тем, как принимали российское гражданство. Повторюсь, типичное поведение футболиста без мозгов.

Если Малком уйдет, ничего страшного не случится. Уедет не только Малком, постепенно уйдут все бразильские игроки. Будут играть русские ребята, ничего страшного. Когда я работал в «Зените», мы тоже занимались вопросом молодежи. Сейчас у них нет шансов попасть в основу. Нужно брать пример с других команд и работать как они», — сказал Петржела «СЭ».

5 апреля Малком в интервью Relevo сказал, что может покинуть клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 27 матчах за команду из Санкт-Петербурга. 24 февраля 2023 года 26-летний форвард получил российское гражданство.