Радимов — о крыше на стадионе «Спартака»: «Надо было сделать раньше»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» высказался о планах «Спартака» возвести легкую крышу на «Открытие Банк Арене».

Ранее генеральный директор Спартака Олег Малышев сообщил о рассмотрении возможности сооружения легкой крыши на арене.

«Правильная идея. Если была возможность, это надо было сделать раньше, мне кажется. В какой стране живем, снег часто бывает. На последнем матче в Калининграде — тоже слабая крыша. Думаю, что это хорошее, правильное и мудрое решение», — сказал Радимов «СЭ».

Стадион «Открытие Банк Арена» был открыт в сентябре 2014 года, вместимость сооружения составляет 45 496 зрителей.